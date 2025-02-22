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Evinin yolunu karıştıran alzheimer hastası adam köpeklerin saldırısına uğradı

Evinin yolunu karıştıran alzheimer hastası adam köpeklerin saldırısına uğradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 01:23
Güncelleme:22.02.2025 01:38
Diyarbakır'da, 77 yaşındaki Alzheimer hastası N.T., evinin yolunu kaybedince başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 25 yerinden ısırılan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Mahalle sakinleri, sokak köpekleri nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.
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Evinin yolunu karıştıran alzheimer hastası adam köpeklerin saldırısına uğradı
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