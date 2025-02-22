22 Şubat 2025, Cumartesi
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Evinin yolunu karıştıran alzheimer hastası adam köpeklerin saldırısına uğradı
Diyarbakır'da, 77 yaşındaki Alzheimer hastası N.T., evinin yolunu kaybedince başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 25 yerinden ısırılan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Mahalle sakinleri, sokak köpekleri nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.