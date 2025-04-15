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Evini kundakladı yangını izlerken yakalandı!

Evini kundakladı yangını izlerken yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 18:19
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 163'üncü Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre, Ö.Ç, evini ateş verip ardından sokağa çıkarak yangını izledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yanan evi izleyen Ö.Ç.'yi gözaltına alırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Evini kundakladı yangını izlerken yakalandı!
Evini kundakladı yangını izlerken yakalandı!
Evini kundakladı yangını izlerken yakalandı!
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