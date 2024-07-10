10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Evi alev topuna döndü: Uyuyan şahsı komşuları kurtardı
Yangın, Kartepe ilçesi Atakent Mahallesi Teleferik Caddesi'nde bulunan 3 katlı evin 3. katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. O sırada evde uyuyan K.Ç'yi uyandıran komşuları, merdivenle şahsı balkondan indirdi. Kısa sürede büyüyen yangın evin her tarafına sardı. Mahalleli sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.