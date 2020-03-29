- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
Evde kal çağrısına karşı gelen TIR şoförü gözaltına alındı
TIR şoförü Malik Yılmaz, Tik Tok hesabı üzerinden 'evde kal' çağrısı hakkında bir video yayınladı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye'nin 'evde kal' çağrısına karşı gelen Malik Yılmaz'ın, "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.