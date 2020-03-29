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29.03.2020

Evde kal çağrısına karşı gelen TIR şoförü gözaltına alındı

TIR şoförü Malik Yılmaz, Tik Tok hesabı üzerinden 'evde kal' çağrısı hakkında bir video yayınladı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye'nin 'evde kal' çağrısına karşı gelen Malik Yılmaz'ın, "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

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