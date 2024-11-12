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Estetik ameliyat genç kadının hayatını kabusa çevirdi!

Estetik ameliyat genç kadının hayatını kabusa çevirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 21:36
Ankara'da özel bir hastanede geçirdiği estetik ameliyatın ardından sağlık problemleri yaşamaya başlayan kadın, öğrendiği gerçek karşısında hayatının şokunu yaşadı. Fiziksel ağrıları bir türlü geçmeyen ve vücudunda enfeksiyonlar oluşan kadın, ameliyatını yapan kişinin gerçek doktor olmadığını ve sahte diploma kullandığını iddia etti. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yıprandığını ifade eden mağdur kadın, 3 yıldır verdiği hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.
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