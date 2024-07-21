Eşsiz güzelliği ile Silivri Değirmenköy

Silivri'nin güzel köylerinden biri olan Değirmenköy eşsiz doğası ile kendine hayran bırakıyor. Tarım hayvancılık halen sürdürülüyor. Güler yüzlü insanları olan bu köye ekibimiz gitti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN