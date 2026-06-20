Diyarbakır'ın parlayan yıldızı Ergani! Tarih, kültür ve lezzetin buluştuğu kadim diyar

A Haber ekipleri, "Anadolu Diyarı" programı kapsamında kadim şehir Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Ergani’nin nabzını tuttu. Bereketli Mezopotamya topraklarında; 30 çeşitlik organik kahvaltı sofralarından binlerce yıllık Hilar Mağaraları’na, yarım asırlık zanaat kapılarından manevi huzurun zirvesi Ziyaret Tepe’ye kadar Ergani’nin tüm zenginlikleri ekranlara taşındı. Tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği Ergani, izleyenleri hayran bıraktı.