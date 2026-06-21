İran: Lübnan'a saldırıyorlar, Hürmüz'ü kapattık

A Haber ekranlarında 20 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, "İran: Lübnan'a saldırıyorlar, Hürmüz'ü kapattık, İran-ABD heyeti İsviçre'de neyi görüşecek?, ABD İsrail'in Sabotajına göz mü yumuyor?, İran'ın yeni nükleer silahı Hürmüz mü?, Vance: İsrail'in yerinde olsam bizi hedef almam, ABD'li senatör Graham: İsrail Trump'a borçlu, İsrail yeni bir provokasyon hazırlığında mı?, Trump: "Meloni bana hayran" dedi, kriz çıktı, Trump'ın yeni hedefi Küba mı?, ABD/ACIOS: Küba Venezuela gibi olacak" sorularına yanıt arandı.