İsrail'in Türkiye korkusunun sebebi ne?

İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye’nin Orta Doğu'da kurduğu proaktif, askeri ve diplomatik oyun kurucu rolünü doğrudan hedef alarak adeta bir korku itirafında bulundu. Suriye'deki yeni Ahmed Şara yönetimi ile Türkiye arasındaki güçlenen bağlara dikkat çeken Siyonist Bakan, bu tablonun İsrail için "İran'dan on bin kat daha fazla endişe verici" olduğunu dile getirdi. İsrail cephesinden yükselen bu panik dalgası ve küstah açıklamalar, A Haber canlı yayınında uzman isimler tarafından enine boyuna masaya yatırıldı.