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Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu: Ümitcan Uygun cinayeti kasten işledi

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Giriş: 26.11.2023 13:16
Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evde cansız bedenini bulunmasına ilişkin tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Ümitcan Uygun için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan verilen 10 yıllık hapis cezasının bozulmasını istedi. Başsavcılık hazırladığı tebliğnamede, 'cinayetin kasten işlendiğini', sanık Uygun'un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirtti.
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