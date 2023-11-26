26 Kasım 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Yargıtay Savcısı cezayı az buldu: Ümitcan Uygun cinayeti kasten işledi
Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evde cansız bedenini bulunmasına ilişkin tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Ümitcan Uygun için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan verilen 10 yıllık hapis cezasının bozulmasını istedi. Başsavcılık hazırladığı tebliğnamede, 'cinayetin kasten işlendiğini', sanık Uygun'un ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirtti.