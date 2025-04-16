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Esra Erol’da haftalarca aranmıştı! Çürümüş ceset ona ait çıktı

Esra Erol'da haftalarca aranmıştı! Çürümüş ceset ona ait çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 15:44
Güncelleme:16.04.2025 15:44
İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde boş bir arazideki metruk binada neredeyse iskelet halinde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Adli Tıp'ta yapılan incelemeye göre çürümüş cesedin 7 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan ve Esra Erol'un programında da günlerce işlenen Fatih Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Esra Erol’da haftalarca aranmıştı! Çürümüş ceset ona ait çıktı
Esra Erol’da haftalarca aranmıştı! Çürümüş ceset ona ait çıktı
Esra Erol'da haftalarca aranmıştı! Çürümüş ceset ona ait çıktı
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