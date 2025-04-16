16 Nisan 2025, Çarşamba
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Esra Erol'da haftalarca aranmıştı! Çürümüş ceset ona ait çıktı
İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde boş bir arazideki metruk binada neredeyse iskelet halinde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Adli Tıp'ta yapılan incelemeye göre çürümüş cesedin 7 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan ve Esra Erol'un programında da günlerce işlenen Fatih Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor.