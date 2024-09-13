13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Esra Erol'da bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler!

Esra Erol'da bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2024 02:02
Üniversite öğrencisi Burak Mert babasını aramak için programa başvurmuş ve dün canlı yayında biyolojik babası Serhat Kılıç'a kavuşmuştu. Bugün Serhat Kılıç ve eşi, Burak ve annesi stüdyoda bir araya geldi. Serhat Kılıç'ın eşi Filiz önceki akşam Nesime ve Serhat'ın bir arada olduğunu iddia edince gerilim tavan yaptı. O dakikalarda canlı yayında gelen ihbarda ise "Serhat bey ve Nesime hanımı bir ayakkabıcıya girerken gördüm" denildi. Bunun üstüne Filiz stüdyoyu terk etti. Ortalığın karıştığı dakikalarda "İstesem Nesime'yi alır çıkarım" diyen Serhat Kılıç, ardından da Nesime canlı yayını terk etti.
Esra Erol’da bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler!
Esra Erol'da bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler!
Fatih’te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Fatih'te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber’de...
Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber'de...
Şarampole yuvarlandı hurda yığınına döndü!
Şarampole yuvarlandı hurda yığınına döndü!
Metrobüs faciasından kıl payı dönüldü!
Metrobüs faciasından kıl payı dönüldü!
Seyir halinde olan araç alev alev yandı!
Seyir halinde olan araç alev alev yandı!
Trafikte yol verme kavgası kamerada
Trafikte yol verme kavgası kamerada
115 sahte altını piyasaya süreceklerdi
115 sahte altını piyasaya süreceklerdi
İETT otobüsleri birbirine girdi!
İETT otobüsleri birbirine girdi!
Maden ocağında deprem tatbikatı!
Maden ocağında deprem tatbikatı!
Direnaj sistemi çukurunda göçük! 1 kişi göçük altında kaldı
Direnaj sistemi çukurunda göçük! 1 kişi göçük altında kaldı
Salim Güran’ın 5 kez aradığı sır kişi A Haber’de
Salim Güran'ın 5 kez aradığı sır kişi A Haber'de
Daha Fazla Video Göster