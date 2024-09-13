13 Eylül 2024, Cuma
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Esra Erol'da bir ihbar ile peş peşe stüdyoyu terk ettiler!
Üniversite öğrencisi Burak Mert babasını aramak için programa başvurmuş ve dün canlı yayında biyolojik babası Serhat Kılıç'a kavuşmuştu. Bugün Serhat Kılıç ve eşi, Burak ve annesi stüdyoda bir araya geldi. Serhat Kılıç'ın eşi Filiz önceki akşam Nesime ve Serhat'ın bir arada olduğunu iddia edince gerilim tavan yaptı. O dakikalarda canlı yayında gelen ihbarda ise "Serhat bey ve Nesime hanımı bir ayakkabıcıya girerken gördüm" denildi. Bunun üstüne Filiz stüdyoyu terk etti. Ortalığın karıştığı dakikalarda "İstesem Nesime'yi alır çıkarım" diyen Serhat Kılıç, ardından da Nesime canlı yayını terk etti.