Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle

Esra Erol'un yeni bölümünde Büşra'nın kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da tüm Türkiye'yi şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı.9 ay önce eşi Ahmet'i ve biri hasta 2 çocuğunu bırakıp Manisa'ya Nazmi Tekin'e kaçan Büşra'nın hamlesi herkesi çok şaşırttı. Nazmi Tekin hakkında 4 farklı kadından gelen ihbardan sonra ayrılık kararı aldığını söylen Büşra'nın sözleri nikahlı eşi Ahmet'i gözyaşlarına boğdu. İşte Ahmet'i gözyaşları içinde bırakan Büşra'nın o kararı...