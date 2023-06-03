03 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eskişehir'i sel vurdu: Evler yıkıldı, araziler sular altında kaldı

Eskişehir'i sel vurdu: Evler yıkıldı, araziler sular altında kaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2023 11:03
Seyitgazi ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından bazı mahallelerde sel meydana geldi. Selden en çok etkilenen mahallelerden birisi olan Çatören Mahallesi'nde sel suları önüne ne çıktıysa alıp götürdü.
Eskişehir’i sel vurdu
Eskişehir'i sel vurdu
Hindistan’da tren kazası: 171 kişi öldü!
Hindistan'da tren kazası: 171 kişi öldü!
Yalova’da taksinin çarptığı ayı yaralandı
Yalova'da taksinin çarptığı ayı yaralandı
İzmir’de sağanak sele neden oldu
İzmir'de sağanak sele neden oldu
Drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
Drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
İzmir’in kalbi sular altında
İzmir'in kalbi sular altında
Siyasi tarihin yakın tanığı
Siyasi tarihin yakın tanığı
Tek ısırığı öldürmeye yetiyor! Dev yılan...
Tek ısırığı öldürmeye yetiyor! Dev yılan...
’Faul’ cinayetinin sanığı hakim karşısına çıktı
'Faul' cinayetinin sanığı hakim karşısına çıktı
SAS Holding vurgununda flaş gelişme
SAS Holding vurgununda flaş gelişme
Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
İstanbul’da kurbanlık denetimi
İstanbul’da kurbanlık denetimi
Daha Fazla Video Göster