Eskişehir’de dehşet evinde seri katil şüphesi!

İstanbul’da 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Emine Özkaya soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Özkaya’nın Polonya’dan İstanbul’a geldiği, ardından Eskişehir’de bulunan Iraklı sevgilisi Amjad Muhsin Muhammed’in yanına gittiği, sevgilisinin evine girdikten sonra bir daha çıkmadığı belirlendi. 2021'de Eskişehir’de Sally Ali Challab-Abbood’u öldürüp parçalara ayırdığı iddiasıyla müebbet hapis cezası alarak tutuklanan Muhsin Muhammed'in o zamanki evinde kan izlerini gösteren Luminol testi incelemesi yapıldı. Evin salonunda bulunan parkelerin altında yoğun kan izleri olduğu tespit edildi. Kan izlerinin 4 erkek 1 kadına ait olduğu da belirlendi. Şüphelinin seri katil olma ihtimali üzerine elde edilen DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor.