Eskişehir’de bir sürücü aracını kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürüp kaçtı

Eskişehir'de bekçilerin dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle geri manevra yapıp kaçarken park halindeki minibüse, ardından da kaldırıma çarptı. Tekrar geldiği yöne hareket edip, aracını kendisine doğru gelen bekçilerin üzerine süren sürücü kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Cumhuriyetler Sokak'ta meydana geldi. Devriye görevi yapan bekçiler, şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymadı, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Kapısı açık ve hızla geri giden otomobil, park halindeki minibüs ile kaldırıma çarptı. Şüpheli, bu kez aracını geldiği yöne sürdü. Bu sırada bekçiler, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.