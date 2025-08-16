16 Ağustos 2025, Cumartesi

Eskişehir’de belediye binasında yangın paniği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 01:27
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası önündeki mazgalların içerisine düşen yanıcı madde sonucu çıkan yangında dumanların havalandırma vasıtasıyla alt katlar başta olmak üzere bütün binaya yayılmasıyla panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumanın yoğun olduğu bölgede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce‘ye ait makam aracı ise daha güvenli bir noktaya çekildi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Öte yandan belediyenin Destek Hizmetleri Şube Müdürü, dumanların yoğun olduğu binanın yemekhane bölümünde görüntü alan gazetecilere müdahale etti.
