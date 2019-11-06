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06.11.2019
Eskişehir'de ATM'lere "papağan" tuzağa kuran şüpheliler yakalandı
Eskişehir'de bankaların ATM’lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen 3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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