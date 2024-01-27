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Eskişehir şehir çöplüğünde bebek cesedi! Ayrıştırma tesisinde bir poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

İHA
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Giriş: 27.01.2024 17:52
Güncelleme:27.01.2024 17:57
Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı evde doğduğu belirlenen bebek cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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