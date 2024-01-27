Eskişehir şehir çöplüğünde bebek cesedi! Ayrıştırma tesisinde bir poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

Kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı evde doğduğu belirlenen bebek cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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