Dünyanın iklim geleceği Antalya'da şekilleniyor! Başkan Erdoğan'dan COP31'de önemli diplomatik temaslar

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ikinci gününde diplomasi trafiği hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelirken zirve kapsamında başka görüşmeler de gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de zirve için Antalya'ya geldi. COP31'deki diplomatik temaslara ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Abdullah Ünver aktardı.