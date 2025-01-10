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Eski milletvekili Ahmet İyimaya son yolculuğuna uğurlandı

Eski milletvekili Ahmet İyimaya son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 18:15
Hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı. Namaza TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Şahin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve çok sayıda AK Partili katıldı. İyima, namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
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Eski milletvekili Ahmet İyimaya son yolculuğuna uğurlandı
Eski milletvekili Ahmet İyimaya son yolculuğuna uğurlandı
Eski milletvekili Ahmet İyimaya son yolculuğuna uğurlandı
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