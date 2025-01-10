10 Ocak 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Eski milletvekili Ahmet İyimaya son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı. Namaza TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Şahin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve çok sayıda AK Partili katıldı. İyima, namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.