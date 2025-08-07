07 Ağustos 2025, Perşembe

Eski koca restoran basıp dehşet saçtı! Önce vurdu sonra bıçakladı: 4 yaralı

Eski koca restoran basıp dehşet saçtı! Önce vurdu sonra bıçakladı: 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 04:14
Aksaray'da boşandığı eşinin çalıştığı Mustafa Chef isimli restoranı basan şahıs, karısını ve annesini darp etti, restoran sahibini bıçaklayıp garsonu tabancayla vurdu. 4 kişinin yaralandığı olayda sağlık ekipleri müdahale için adeta zamanla yaraşırken, restoran çalışanları basın mensuplarına saldırdı.
