Eski HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik'in beraat etmesi şok etkisi yarattı: Tecavüz var, delil yok

Eski HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik, D.E.'ye tecavüz etti. D.E yaşananları HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattı ancak onlar üstünü kapattı. Sadistçe, hunharca, zorla tecavüze uğrayan D.E olayı yargıya taşıdı ancak mahkeme beraat kararı verdi. Sabah yazarı Şebnem Bursalı bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı ve tüm tehditlere rağmen hakkının araya mağdur kadının düştüğü duruma dikkat çekti ve bu tür davalarda eşi görülmemiş şekilde hızlı bir karar çıktığını belirtti.