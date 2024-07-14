Eski ABD Başkanı Donald Trump'a silahlı saldırı! Suikastçı kim? Trump'ın sağlık durumu nasıl?

Eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump, Pensilvanya'da yaptığı seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı. Konuşma yaptığı sırada açılan ateş sonrası vurulan Trump'ın yüzünün sağ tarafı kanlar içerisinde kaldı. Sağ kulağından vurulduğu öğrenilen Trump apar topar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trump'a suikast girişiminde bulunan şahsın 20 yaşında Thomas Matthew Crooks isimli şahıs olduğu açıklandı. Peki Trump'ın son durumu nasıl?