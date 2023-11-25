25 Kasım 2023, Cumartesi
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Esir takasıyla özgür kalan Filistinli gençler şükür secdesi yaptı
İşgalci İsrail ve Hamas arasındaki rehine takası anlaşması sonrası 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli serbest bırakıldı. Esir takasında özgür kalan Filistinli gençler şükür secdesi yaptı.