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Eşini sedyeden düşürüp gizlediklerini öne sürdüğü ambulans görevlilerine suç duyurusu

DHA
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Giriş: 28.10.2021 09:24
Güncelleme:28.10.2021 09:25
İzmir'in Bornova ilçesinde çalıştığı fabrikada öğle yemeği sırasında fenalaşan Sezgin Kahraman (50), çağırılan ambulansa taşınırken sedyeden düştü. Tedavisinin ardından konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kahraman’ın eşi Baysiye Kahraman (44), görevlilerin eşini düşürdüklerini, bunu da doktorlardan sakladıkları gerekçesiyle ambulans görevlileri hakkında 10 gün önce suç duyurusunda bulundu. Sezgin Kahraman'ın sedyeden düştüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen yıl 25 Ağustos'ta meydana geldi. Pınarbaşı semtindeki bir kauçuk fabrikasında işçi olarak çalışan 1 çocuk babası Sezgin Kahraman, öğle yemeği molasında yemeğini yemek için masaya oturdu. Kahraman yemek sırasında fenalaşıp, bayıldı. Kahraman'a müdahale eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ambulans geldi. Sağlık görevlileri, üzerinde Kahraman'ın olduğu sedyeyi ambulansa almak istedi. Sağlık görevlileri, üzerinde Kahraman'ın olduğu sedyeyi ambulansa almak istedi.

Durumu öğrenen Baysiye Kahraman hastaneye giderek eşi Sezgin Kahraman'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Baysiye Kahraman'a eşinin kafatasında çatlak olduğunu, kaburgasının da kırılıp akciğerine battığını söyleyen doktorlar, Sezgin Kahraman'ın darp edilmiş ya da yüksek bir yerden düşmüş olabileceğini ifade etti. Hastanenin önünde bekleyen Sezgin'in iş arkadaşları Baysiye Kahraman'a ambulans görevlilerinin eşini sedyeden düşürdüklerini anlattı.

Yaklaşık 1 aylık yoğun bakım sürecinin ardından hayata dönen, ancak konuşma ve yürüme gibi yetilerini kaybeden Sezgin Kahraman'ın eşi Baysiye Kahraman, eşinin düştüğünü hastanedeki doktorlardan gizlediğini öne sürdüğü ambulans görevlileri hakkında İzmir Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılğı'na 10 gün önce suç duyurusunda bulundu.

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