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Eşini öldürdü sözleri kan dondurdu: Bize büyü yapıldı asılmak istiyorum

İHA
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Giriş: 01.03.2023 10:50
Kocaeli'de eşini sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı. Kendilerine büyü yapıldığını iddia eden sanık Hacı P., “Asılmak istiyorum. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Adapazarı'na gidip bakmak istiyorum. Sonra kendimi öldüreceğim” dedi.
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