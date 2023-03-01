01 Mart 2023, Çarşamba
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Eşini öldürdü sözleri kan dondurdu: Bize büyü yapıldı asılmak istiyorum
Kocaeli'de eşini sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı. Kendilerine büyü yapıldığını iddia eden sanık Hacı P., “Asılmak istiyorum. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Adapazarı'na gidip bakmak istiyorum. Sonra kendimi öldüreceğim” dedi.