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04.12.2019
Eşimi ben öldürdüm demişti! Gerçek kamera görüntüleriyle ortaya çıktı
Antalya'da eşiyle uzun süredir ayrı yaşayan Deniz Baş otomobiliyle eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Deniz Baş’ın öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, olayı üstlenen eşinin aksine, cinayetin bir erkek tarafından işlendiği ve şüphelinin olaydan kısa süre sonra gözaltına alındığı ortaya çıktı.
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