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Esenyurt’ta Togolu gencin ölmeden önceki son anları kamerada

İHA
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Giriş: 09.09.2021 10:08
Güncelleme:09.09.2021 10:08
Esenyurt’ta aldığı telefonu iade etmek için buluştuğu şahısla çıkan kavgada bıçaklanan Togolu genç, hayatını kaybetti. Kan kaybeden gencin son anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz salı günü Kıraç Yenimahalle mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişiden telefon alan Togolu Romeo E., telefonun bozuk çıkması üzerine satın aldığı kişi ile irtibata geçti. Akşam saatlerinde tekrar buluşan şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı. Telefonu verdiği iddia edilen şahıs tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği bıçak ile Romeo E.'yi göğsünden bıçakladı. Bıçaklanmanın etkisiyle şoka giren genç, yanındaki arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçmaya başladı. Aşırı kan kaybeden Romeo E. taksiye binmek için ana caddeye çıktı ancak dayanamayıp yere yığıldı. Kanlar içinde bir kişinin yerde yattığını gören esnaf, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Tüm müdahaleye rağmen Romeo E. hayatını kaybetti.
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