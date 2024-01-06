06 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2024 17:10
Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şüpheli, sokakta aracıyla duran K.F.T (21) ‘nin yanına yaklaştı. Aracının ses sistemiyle uğraşmak üzere kenara çeken K.F.T’yi gören yüzü kapalı saldırgan, silahını çekerek K.F.T’nin aracına kurşun yağdırdı. Ensesinden yaralanan K.F.T aracını birkaç metre ileriye götürebildi. Mahallesinin silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı olayda saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı K.F.T., hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı
Sürücüler birbirlerine balyozla saldırdı
Sürücüler birbirlerine balyozla saldırdı
İzmir’de 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul’da Kastamonu rüzgarı!
İstanbul'da Kastamonu rüzgarı!
3 şehidin buruk hikayesi
3 şehidin buruk hikayesi
Deniz manzaralı alan çöplüğe çevrildi
Deniz manzaralı alan çöplüğe çevrildi
CHP’de aday tartışması
CHP'de aday tartışması
TEM’de 3 otomobilin karıştığı kazada 3 yaralı
TEM'de 3 otomobilin karıştığı kazada 3 yaralı
Taşlı-sopalı trafik kavgası! İşte o anlar
Taşlı-sopalı trafik kavgası! İşte o anlar
İstanbul’da feci ölüm!
İstanbul'da feci ölüm!
Gözlük gözleri tembelleştirir mi?
Gözlük gözleri tembelleştirir mi?
Meteoroloji uyardı: Balkanlar’dan yola çıktı!
Meteoroloji uyardı: Balkanlar'dan yola çıktı!
Daha Fazla Video Göster