Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şüpheli, sokakta aracıyla duran K.F.T (21) ‘nin yanına yaklaştı. Aracının ses sistemiyle uğraşmak üzere kenara çeken K.F.T’yi gören yüzü kapalı saldırgan, silahını çekerek K.F.T’nin aracına kurşun yağdırdı. Ensesinden yaralanan K.F.T aracını birkaç metre ileriye götürebildi. Mahallesinin silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı olayda saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı K.F.T., hastaneye kaldırıldı.