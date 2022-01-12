Esenyurt'ta plakasında "mutluyuz" yazan otomobille geldi, dehşeti yaşattı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, plakasında "Mutluyuz" yazan araçlı saldırgan, sokakta dolaşan Azerbaycan uyruklu şahsı silahla bacağından yaraladı. Sinirini çıkaramayan saldırgan araçla tekrar sokağa dönüp, kurşun yağdırmaya başladığı anda silahı tutukluluk yaptı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen gün saat 15.45 sularında Esenyurt ilçesinin Battalgazi Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Azerbaycanlı bir şahıs sokakta yürüdüğü esnada, plakası "Mutluyuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobil yanına yaklaştı.

ÇOCUKLARA ALDIRMADAN ATEŞ ETTİ

Aracın içindeki kişi elindeki tabancayla, sokakta oyun oynayan çocuklara rağmen yürüyen kişiye ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler Azerbaycan uyruklu kişiyi, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden otomobille ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEKRAR SALDIRMAYA GELDİ



Hırsını alamayan saldırganlar sokağa tekrar aynı otomobille geldi. Bacağından yaralı olan adama tekrar aracın içinden tabancayla etmeye başlayan saldırgana, bu sefer silahı engel oldu. Yerde yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, silahın tutukluluk yapmasından faydalanarak uzaklaştı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

EMNİYET OPERASYON BAŞLATTI

Polis ekipleri ise güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



Yaşananlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere saldırganın otomobille geldiği, tabancayla ateş ettiği, daha sonra tekrar gelip yaralıya yeniden tabancayla saldırıp, kaçtığı anlar yansıdı.