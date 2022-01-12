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Esenyurt'ta plakasında "mutluyuz" yazan otomobille geldi, dehşeti yaşattı
Olay, geçen gün saat 15.45 sularında Esenyurt ilçesinin Battalgazi Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Azerbaycanlı bir şahıs sokakta yürüdüğü esnada, plakası "Mutluyuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobil yanına yaklaştı.
ÇOCUKLARA ALDIRMADAN ATEŞ ETTİ
Aracın içindeki kişi elindeki tabancayla, sokakta oyun oynayan çocuklara rağmen yürüyen kişiye ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler Azerbaycan uyruklu kişiyi, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden otomobille ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEKRAR SALDIRMAYA GELDİ
Hırsını alamayan saldırganlar sokağa tekrar aynı otomobille geldi. Bacağından yaralı olan adama tekrar aracın içinden tabancayla etmeye başlayan saldırgana, bu sefer silahı engel oldu. Yerde yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, silahın tutukluluk yapmasından faydalanarak uzaklaştı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
EMNİYET OPERASYON BAŞLATTI
Polis ekipleri ise güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşananlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere saldırganın otomobille geldiği, tabancayla ateş ettiği, daha sonra tekrar gelip yaralıya yeniden tabancayla saldırıp, kaçtığı anlar yansıdı.