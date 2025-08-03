Esenyurt’ta köpek işkenceyle öldürüldü

Esenyurt Ardıçlı Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişi, tel örgüyle çevrili alana girerek bir köpeği çaldı. Aynı gün mahallede bir köpeği işkenceyle öldürdüğü, bir diğerini de ağır yaraladığı öne sürülen şüphelinin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, üç ayrı hayvana zarar verdiği iddia edilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.