Esenyurt’ta evli kadına taciz mesajları gönderen şahsa meydan dayağı! ‘Namus meselesi kimse karışmasın’

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kadına mesaj göndererek taciz ettiği iddia edilen şahıs, kadının eşi ve akrabaları tarafından kadının telefonundan mesaj gönderilerek buluşmaya çağrıldı. Buluşma yerine gelen şahıs, kadının kocası ve yakınları tarafından dövüldü. Darp anı da, gruptaki bir kişi tarafından kayda alındı.

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