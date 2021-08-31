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Esenyurt’ta asansörde şüpheli ölüm! Asansörde cesedi bulundu

İHA
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Giriş: 31.08.2021 16:02
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 59 yaşındaki Köni Önal adlı vatandaşın yaşadığı binanın asansöründe komşuları tarafından cansız bedeni bulundu.

Olay, 29 Ağustos Pazar günü Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köni Önal yaşadığı binanın asansöründe komşuları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

İhbarla olay yerine emniyet, 112 ve itfaiye ekipleri geldi. Asansörden çıkarılan Önal'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Önal'ın, asansörde mahsur kaldığı ve buna bağlı olarak kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

"İÇERDE DÜŞMÜŞ, ÖLMÜŞ"

Önal'ın komşularından Oktay Evcil, olanları "İşe giderken, asansöre binmek istiyor. Asansörde, düşüyor. Öteki komşu geliyor asansörü açıyor. Kontrol ediyorlar, asansör kitlenmiş. Zorlayıp açıyorlar, bakıyorlar ki içerde düşmüş, ölmüş" sözleriyle anlattı.

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