Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın: Mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Esenyurt’ta 11 katlı rezidansın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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