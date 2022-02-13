13 Şubat 2022, Pazar
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Esenler’de silahlı saldırıda öldürülen 27 yaşındaki gencin katil zanlısı bakın kim çıktı?
İstanbul’un Esenler ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren talihsiz gencin katil zanlısı kardeşi çıktı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.
İstanbul Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde saat 17.35'te gerçekleşen hadisede 27 yaşındaki M.D., uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI!
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda M.D.'yi kardeşi B.D.'nin öldürdüğü tespit edildi. Ekipler, kardeşini öldüren şüpheliyi cinayetin hemen ardından Atışalanı Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin kardeşini öldürdüğü ruhsatsız tabanca ise Kemer Mahallesi'nde bir çöp konteynırında bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edildi.