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Esendere Sınır Kapısı’nda 512 kilo eroin ele geçirildi! Gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

A Haber
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Giriş: 10.09.2022 11:24
İstihbarat çalışması sonrası şüpheli bir kişinin Esendere Gümrük Kapısı’ndan Türkiye'ye uyuşturucu sokacağı bilgisi alındı. Gümrük sahasına giriş yapan tır gümrük muhafaza ekiplerince takip edilerek X-Ray taramasına yönlendirildi. Yapılan taramada tespit edilen yoğunluk farkları işaretlendi. Narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada TIR'da taşınan yükün arasına gizlenmiş 512 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
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