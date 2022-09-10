10 Eylül 2022, Cumartesi
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Esendere Sınır Kapısı’nda 512 kilo eroin ele geçirildi! Gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
İstihbarat çalışması sonrası şüpheli bir kişinin Esendere Gümrük Kapısı’ndan Türkiye'ye uyuşturucu sokacağı bilgisi alındı. Gümrük sahasına giriş yapan tır gümrük muhafaza ekiplerince takip edilerek X-Ray taramasına yönlendirildi. Yapılan taramada tespit edilen yoğunluk farkları işaretlendi. Narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada TIR'da taşınan yükün arasına gizlenmiş 512 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.