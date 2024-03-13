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Erzurum’da trafik kazası; 14 yaralı

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Giriş: 13.03.2024 16:54
Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’ndeki kazada; bir otomobil, bir minibüs ve bir halk otobüsü çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hem halk otobüsü hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Halk otobüsü şoförü uzun süre şoku üzerinden atamadı ve koltuğundan kalkamadı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri geldi. Miraç Ü. kullandığı 25 ADJ 897plakalı otomobil, Kemal U. yönetimindeki 25 M 0017 plakalı minibüs ve Tuncay D. yönetimindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsünün karıştığı kazada polis bir taraftan yaralılarla ilgilenirken bir yandan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için çaba harcadı.
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