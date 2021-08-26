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Erzurum’da freni boşalan minibüs dehşet saçtı! Yaralı var

İHA
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Giriş: 26.08.2021 23:09
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde park halindeki bir yolcu otobüsün freninin boşaldı. 600 metre sürüklenen boş otobüs önüne ne kattıysa götürürken, can kaybının olmadığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, bugün 19.45 sularında Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde gerçekleşti.

Esadaş şirketine bağlı yolcu otobüsünün sürücüsü H.N. otobüsü evinin önüne park etti. 10 dakika sonra park halindeki otobüsün freni boşalması sonucu 600 metre sürüklenerek market duvarına çaprtı. Yolcu otobüsü sürüklendiği sırada kaldırım duvarlarına vurduktan sonra önüne kattığı elektrik yerinden direklerini söktü. Akabinde hızla ilerleyen otobüs karşıdan karşıya geçmekte olan B.Y. adlı kadını teğet geçerek market ve eczanenin bulunduğu bina duvarına çarparak durabildi.

MARKET DUVARINA SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan B.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, itfaiye ekipleri otobüsü vinç yardımıyla sıkıştığı market duvarından büyük çabalar sonucu çıkardı.
Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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