12 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Erzurum'da dehşet anları! 2 kardeşten 1'i bıçaklı saldırıda öldürüldü
Erzurum’da dehşet anları! 2 kardeşten 1’i bıçaklı saldırıda öldürüldü

Erzurum'da dehşet anları! 2 kardeşten 1'i bıçaklı saldırıda öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2025 03:55
Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada sokak Ahmet Y. göğsünden, ağabeyi Emrah Y. sırtından, olaya müdahale etmeye çalışan bekçi M.Ş. ise elinden yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılardan Ahmet Y. hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Erzurum’da dehşet anları! 2 kardeşten 1’i bıçaklı saldırıda öldürüldü
Balıkesir’deki depremde marketteki raflar yerle bir oldu
Balıkesir'deki depremde marketteki raflar yerle bir oldu
Erzurum’da 2 kardeşten 1’i bıçaklı saldırıda öldürüldü
Erzurum'da 2 kardeşten 1'i bıçaklı saldırıda öldürüldü
2. el otoda kapora ödeyeceğim tuzağıyla dolandırıcılık
2. el otoda "kapora ödeyeceğim" tuzağıyla dolandırıcılık
Manisa’da feci kaza! Ambulans ile otomobil birbirine girdi
Manisa'da feci kaza! Ambulans ile otomobil birbirine girdi
Tekidağ’da kurusıkı tabancayla büfe soygunu!
Tekidağ'da kurusıkı tabancayla büfe soygunu!
Sakarya’da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
Sakarya'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
Bakan Şimşek’in ağabeyi toprağa verildi
Bakan Şimşek'in ağabeyi toprağa verildi
Çanakkale’de 3 noktada yangın tahliyesi
Çanakkale'de 3 noktada yangın tahliyesi
Ankara’da 3 katlı binada yangın
Ankara'da 3 katlı binada yangın
Komisyon sis bulutlarını dağıtacak
"Komisyon sis bulutlarını dağıtacak"
Çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada
Çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada
Bolu’da orman yangını! Havadan karadan müdahale
Bolu'da orman yangını! Havadan karadan müdahale
Daha Fazla Video Göster