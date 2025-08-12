Erzurum’da dehşet anları! 2 kardeşten 1’i bıçaklı saldırıda öldürüldü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada sokak Ahmet Y. göğsünden, ağabeyi Emrah Y. sırtından, olaya müdahale etmeye çalışan bekçi M.Ş. ise elinden yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılardan Ahmet Y. hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.