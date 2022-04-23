23 Nisan 2022, Cumartesi
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Erzurum’da 6. kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı
Erzurum’da Ahmet Ceylan çalıştığı iş yerinin karşısında bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evin balkonunda asılı gördüğü Azra Alpsoy'u (5) düşerken yakalamaya çalıştı. Ceylan'ın ellerinin arasından geçip dizine çarpan Alpsoy, yaralandı. Ceylan'ın da sağ diz çapraz bağları koptu.