Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem! Erzurum'da büyük deprem bekleniyor mu? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Sinancan Öziçer, A Haber'de Erzurum'daki 5,1’lik deprem ve Türkiye'deki deprem riskine dair kritik açıklamalarda bulundu. Peki, Erzurum'da büyük deprem bekleniyor mu? Erzurum'daki dprem ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Jeofizik Yüksek Mühendisi Sinancan Öziçer, Erzurum'da bugün meydana gelen 5,1'lik deprem hakkında şu tespitlerde bulundu;

ERZURUM'DAKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

Bu depremin anlamı nedir. Şunu söyleyebiliriz ki, ülkemiz nefes alıyor, dünyamız nefes alıyor. Yani dünyamız nefes aldıkça deprem meydana gelecektir. Bu nedenle ümitsizliğe kapılmamalıyız. Deprem olmasının da bir avantajlarımız vardır. Depreme karşı önlem almamız en önemi şeylerden bir tanesidir. Bu Erzurum depremi fayın daha önceden gözükmemesi her zaman bizim karşımıza çıkacak şeylerden bir tanesidir.

ERZURUM'U BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYOR MU?

Bazı depremler vardır aktif faylar haritasında bellidir ona göre tedbirler alınır, bazıları vardır fay haritasında belli değildir gömülüdür. Bunun en basit örneği geçen sene İzmir'de meydana gelen Sisam depremindedir. Yaklaşık 6,6 büyüklüğündedir. Ama o fay haritada yoktur. Depremden sonra meydana gelmiştir. Ama Kuzey Anadolu fay hattı yani İstanbul'da beklenen depremin fay hattı çok rahat bir şekilde görülmektedir ve ona göre tedbirler alınır ve ona göre çalışmalar yapılır. Yani demek istediğim şey şu; Erzurum'daki deprem gerçekten önceden belirlenmiş ya da belirlenmemiş olabilir. Belirlenmediyse bile böyle depremler çok rahat bir şekilde meydana gelebilir.

"ARTÇILAR GELEBİLİR"

5,1 şiddetinde bir depremin muhakkak bir kaç hafta sürecek olan artçıları vardır. Yani enerjisini tamamen boşaltamadığı anlamına geliyor. Ve bu enerjisini ana şok yani 5,1'den daha küçük bir depremlerle yavaş yavaş belli bir zaman aralığında tamamen boşaltarak tamamen sönümleneceğini belli ediyor. Bu depremlerden onlarca olacaklardır. Bu artçılara Erzurumluların hazır olması ve panik yapmaması gerektiğini belirtiyorum.