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Hibristofili nedir, neden ortaya çıkar? Katil hayranlığı tehlikesi!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hibristofili nedir, neden ortaya çıkar? Katil hayranlığı tehlikesi!

Bir cinayet failinin sosyal medyada binlerce yeni takipçi kazanması, suçlulara yönelik hayranlığın nedenlerini yeniden gündeme taşıdı. A Haber'in özel araştırmasında klinik psikolog Hülya Özge Şahin ve sosyolog Dr. İsmail Öz, suçlu hayranlığı olarak bilinen hibristofiliyi, sosyal medyada oluşturulan imajları ve bu ilginin psikolojik ve toplumsal boyutlarını değerlendirdi. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve kameraman Ömer Er'in hazırladığı özel araştırmada, suçlulara yönelik sosyal medya ilgisi farklı yönleriyle incelendi.

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