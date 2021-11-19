Erzurum heyelan nerede oldu? Heyelan nedir, nasıl olur? (Erzurum deprem son dakika)
Heyelan nedir, nasıl olur? Erzurum’da heyelan nerede oldu? Erzurum’da 5,1 büyüklüğündeki deprem toprak kaymalarına neden oldu. Erzurum’da deprem sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle heyelan nedir sorusuna cevap aranmaya başlandı.
Erzurum'da heyelan nerede oldu? Heyelan nedir? Heyelan nasıl olur? Erzurum'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından etkiler belli oldu. AFAD'ın verdiği bilgilere göre; deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadı. Erzurum'da meydana gelen depremde toprak kaymaları meydana geldi.
ERZURUM HEYELAN NEREDE OLDU?
Köprüköy-Hınıs arasındaki karayolu heyelan nedeniyle kapandı.
HEYELAN NEDİR?
Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.
Kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi altında yerlerinden koparak yer değiştirmesine heyelan denir. Bazı heyelanlar büyük bir hızla gerçekleştikleri halde bazı heyelanlar daha yavaş gerçekleşirler.
Heyelanlar yeryüzünde çok sık meydana gelen ve çok yaygın bir kütle hareketi çeşididir. Aşınmada önemli rol oynarlar. Büyük heyelanlar aynı zamanda topoğrafyada derin izler bırakırlar. Türkiye'de en fazla görülen yerler Karadeniz Bölgesinde özellikle Doğu Karadeniz şerididir.
Eğimlerin fazla olduğu sahalarda heyelan riski artmaktadır. Bazı sahalarda fay yamaçları dik eğimlerin oluşmasına neden olarak heyelanları kolaylaştırırlar.
Yine insanlar kanallar ve yollar açarak ya da yol ve maden kazılarından çıkan toprakları denge açısına erişmiş bulunan yamaçlar üzerine atarak heyelan oluşumuna neden olan koşulları hazırlarlar. Gevşek unsurların denge açısını herhangi bir nedenle aştığı durumlarda heyelan oluşur. Toprağın çökmesidir.
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