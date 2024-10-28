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Erzincan'da kurt kara yoluna indi! İzini böyle kaybettirdi

Erzincan'da kurt kara yoluna indi! İzini böyle kaybettirdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 09:35
Görüntüler Erzincan'da kayda geçti. Kara yoluna inen kurt otomobille seyir halindeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bakın izini nasıl kaybettirdi...
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Kurt kara yoluna indi
Kurt kara yoluna indi
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