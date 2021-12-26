Erzincan’da Girlevik Şelalesi dondu: Büyüleyici bir manzara ortaya çıktı

Erzincan'da doğal güzelliği ile dikkat çeken Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar inmesi sonucunda buz tuttu. Çıkan görüntü ise görenleri adeta büyüledi.

Hava sıcaklığının gece sularında eksi 15 dereceye kadar indiği Erzincan'da şehir merkezine hemen hemen 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde yer alan ve güzelliğiyle ilgi toplayan Girlevik Şelalesi dondu.

5 METRE UZUNLUĞUNDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 4-5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı.

SEYRETMEYE DOYUM OLMAYAN MANZARA OLUŞTU

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı.

"KIŞIN AYRI GÜZEL YAZIN AYRI GÜZEL"

Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Nazlı Yar Bayram, "Şu an sınıfça Çağlayan gezisine geldik. Her yer buz tutmuş durumda. Çünkü çok soğuk. Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel" dedi.

DOĞU'NUN PARİS'İ

Bir başka öğrenci ise, "Çağlayan'ımızın yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel bir bölgemiz. Hem batımızda Dumanlı ormanları olsun, hem de güneyimizde Girlevik Şelalesi olsun gerçekten bir doğa harikası. Türkiye de eşi benzeri görülmemiş bir yer. Kışın da gördüğünüz üzere ayrı güzel. Erzincan'ımız Türkiye'nin incisi, Doğu'nun da Paris'idir" diye konuştu.