Erbaa ilçesinde bir işçi elini dokuma makinesine kaptırdı

Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan K. U. çalıştığı sırada parmaklarını dokuma makinesine kaptırdı. Olayı fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve 110 İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle eli makinede sıkıştığı yerden kurtarılan K. U. Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk muayenede parmaklarında ve el bileğinde kırıklar tespit edildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

