Enkaz altında kalan acı hayatlar! Depremde sadece evleri değil hayalleri de yerle bir oldu

Felaketi yaşayan binlerce aile var. Çelik ailesi de onlar arasında. Hayattalar ama o kadar büyük kayıplar verdiler, o kadar büyük bir acıyla başbaşa kaldılar ki, ayakta duracak takati zor buluyorlar. ATV Haber muhabiri Altay Altuğ onlarla birlikteydi. Depremzede Songül Çelik yaşadıklarını anlattı.

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