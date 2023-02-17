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Enkaz altında kalan acı hayatlar! Depremde sadece evleri değil hayalleri de yerle bir oldu

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 10:18
Felaketi yaşayan binlerce aile var. Çelik ailesi de onlar arasında. Hayattalar ama o kadar büyük kayıplar verdiler, o kadar büyük bir acıyla başbaşa kaldılar ki, ayakta duracak takati zor buluyorlar. ATV Haber muhabiri Altay Altuğ onlarla birlikteydi. Depremzede Songül Çelik yaşadıklarını anlattı.
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