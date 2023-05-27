Engin Ardıç'ın cenaze programı belli oldu

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 2 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu. Ardıç'ın cenaze programı belli oldu.

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