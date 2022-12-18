Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den evine doğalgaz verilen aileye ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mardin'in Ömerli ilçesinde evine doğal gaz verilen aileye misafir oldu. Bakan Dönmez, Ömerli ve Dargeçit ilçelerindeki doğalgaz verme töreninin ardından Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'ı makamında ziyaret etti.